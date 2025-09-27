La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Púrpura por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del sábado en la demarcación: Iztapalapa. Además, las autoridades activaron alerta naranja para las alcaldías de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Iztacalco y Gustavo A. Madero.