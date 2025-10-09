Lluvias en CDMX Hoy 9 de Octubre 2025: Activan Alerta Amarilla por Fuertes Aguaceros

La Ciudad de México registra lluvias y chubascos en diversas alcaldías durante la tarde de este jueves 9 de octubre de 2025, lo que obligó al Sistema de Transporte Colectivo Metro a ampliar las medidas de seguridad en su red.

Según el radar meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), a las 16:40 horas se observaron precipitaciones en Azcapotzalco, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, mientras que en Milpa Alta persistían lluvias ligeras. El radar Cerro Catedral de la CONAGUA-SMN mostró áreas de precipitación en verde y amarillo sobre estas demarcaciones.

El boletín meteorológico emitido a las 14:00 horas anticipó lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos durante la tarde-noche, con valores altos de lluvia acumulada proyectados para el sur, centro y poniente de la capital. Las autoridades señalaron que los vientos del Norte y Noreste alcanzarían velocidades de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 45 km/h.

Las condiciones climáticas llevaron al Metro de la Ciudad de México a activar inicialmente la marcha de seguridad en las Líneas 5, 9 y B a las 16:54 horas. Sin embargo, a las 17:07 horas, la medida se extendió a las Líneas 3 y 4, totalizando cinco líneas afectadas. Esta acción reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro ante la presencia de lluvia en distintos puntos de la red.

El pronóstico indicó que las lluvias continuarían durante la noche del 9 de octubre y la mañana del 10 de octubre. La temperatura registrada como referencia en Venustiano Carranza fue de 21°C, con una máxima esperada de 22°C y una mínima de 15°C para las siguientes 24 horas. La acumulación de lluvia estimada osciló entre 15 y 29 milímetros.

Las autoridades de protección civil recomendaron a la población permanecer atentos a los comunicados del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC. El índice de calidad del aire se mantuvo en nivel bueno a las 13:00 horas, mientras que el índice UV se ubicó en 5, clasificado como moderado, requiriendo protección solar.

En cuanto al Volcán Popocatépetl, se reportó en Fase 2. Las autoridades señalaron que en caso de emisión, la pluma se dirigiría al Noroeste y la ceniza hacia la Ciudad de México.

Activan Alerta Amarilla en CDMX

A las 20:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes para la noche de este jueves en estas alcaldías:

Milpa Alta

Tlalpan

Se activa Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes para la noche del jueves 09/10/2025 en las demarcaciones de @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/5TPTFrYJCc — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 10, 2025

