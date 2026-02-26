Localizan a Mujer Sin Vida en Bajopuente en Alcaldía Iztacalco, CDMX

El cuerpo de una mujer fue localizado hoy, 26 de febrero de 2026, en un bajopuente de la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (CDMX), sin que hasta el momento la víctima haya sido identificada.

El hallazgo ocurrió en Avenida 7 y Canal Río Churubusco, debajo del puente que conduce a la avenida Chimalhuacán, perímetro del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Hasta el sitio se trasladaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), personal de la alcaldía y elementos del Servicio Médico Forense (Semefo).

Localización de mujer sin vida

Vecinos de la colonia alertaron a la policía sobre el hallazgo de una mujer de aproximadamente 22 años muerta, en el bajo puente, a pocos metros de un área llena de basura.

Los agentes acudieron al sitio y certificaron la presencia de la mujer sin vida, quien se encontraba sin ropa.

El personal del Semefo trasladó el cuerpo en una ambulancia para el inicio de las investigaciones correspondientes. De acuerdo con los primeros informes, las autoridades indagarán si el cadáver fue arrojado desde algún auto en movimiento o si la mujer falleció en el sitio.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también acudió al lugar para el levantamiento de los indicios, con la finalidad de determinar las causas exactas de la muerte de la joven.

Cabe señalar que en el sitio se pudo apreciar la presencia de una cámara del C5 de la CDMX, lo cual podría ayudar en las investigaciones policiales.

Vecinos piden atención en la zona

Los pobladores además denunciaron además las malas condiciones en el bajopuente, lleno de basura, por lo cual hicieron un llamado a la alcaldía para dar mantenimiento al lugar y con ello mitigar los delitos constantes en el punto.

Debido al hecho de hoy, quedó afectada la circulación en Canal Rio Churubusco, con dirección a la Avenida Chimalhuacán.

Con información de N+.

