Reportan Asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla, Exlíder Sindical del ISSSTE.

Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, fue asesinado a balazos la noche de este miércoles 11 de marzo en Periférico Sur, en la Ciudad de México, de acuerdo integrantes de su gremio.

Luego del reporte del homicidio, los compañeros del exdirigente y líderes del SNTISSSTE lamentaron la noticia y exigieron justicia, de acuerdo con diversas publicaciones en sus cuentas de Facebook.

Entre quienes se expresaron estuvieron los de la Sección XI de Coahuila, así como sus compañeros sindicales de Tlaxcala y de la Ciudad de México.

Además de Abraham Vargas, de la Sección 33 del SNTISSSTE de la zona de Matamoros, Tamaulipas.

Jorge Gaviño, secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), confirmó el fallecimiento y también expresó sus condolencias.

"Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo Luis Miguel Victoria Ranfla, un líder sindical comprometido y respetado por su labor en favor de las y los trabajadores del ISSSTE", publicó en su cuenta de X.

"Mi solidaridad y condolencias para su familia, amigos y compañeros en este difícil momento. Descanse en paz", añadió.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan, cuando las personas que viajaban en una camioneta color negro fueron atacados a balazos.

La víctima recibió 5 impactos de bala.

