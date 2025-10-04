Maestros de CCH Sur se Manifiestan Frente a Rectoría de la UNAM; Exigen Condiciones de Seguridad
Los profesores se manifestaron para exigir condiciones de seguridad en sus labores, luego del asesinato de un alumno dentro del plantel
Maestros del CCH Sur se manifestaron frente a Rectoría de la UNAM para exigir condiciones de seguridad en sus labores, después del asesinato de un estudiante ocurrido el pasado 22 de septiembre dentro del plantel.
Los maestros señalaron que desde hace meses advirtieron sobre el clima de violencia en la escuela, pero sus llamados fueron ignorados por las autoridades.
En un comunicado, recordaron que el 4 de abril de este año entregaron un documento en el que pedían cámaras de vigilancia en funcionamiento, sanciones claras contra alumnos agresores y mayor seguridad dentro y fuera del plantel.
Peticiones
Solicitaron la instalación de torniquetes, detectores de metal y un programa de mochila segura.
El escrito fue entregado a personal de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, que se comprometió a darles una respuesta.
Tercera mesa de diálogo
Mientras tanto en el CCH sur, se llevó a cabo la tercera mesa de diálogo entre directivos y un grupo reducido de alumnos, de donde tendría que surgir un cronograma de acciones de seguridad que permita reanudar clases.
La comunidad del CCH Sur permanece en espera de soluciones que garanticen un regreso seguro a las aulas.
Algunos grupos han tomado clases en línea, pero esperan que pronto se reanuden las clases presenciales en el plantel.
Con información de Guadalupe Madrigal
