Protesta de la UNAM Hoy: Bloqueos de Estudiantes de CCH Sur y Facultad de Filosofía en CDMX

Toma tus precauciones: Hoy, 19 de noviembre de 2025, se prevén varias marchas y bloqueos en la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos dónde hay movilizaciones de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

CCH Sur

Este miércoles, el Comité Organizado de Madres y Padres Apoyando la Seguridad del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, realizará una asamblea en el plantel, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán.

La reunión dará inicio a las 16:00 horas y las autoridades de CDMX no descartaron afectación a vialidades aledañas al CCH Sur.

Video: Marchas, Bloqueos y Manifestaciones Hoy en la CDMX: Miércoles 19 de Noviembre de 2025

Noticia relacionada: Marcha de Médicos Hoy: Puntos Afectados en CDMX por Trabajadores del Sector Salud

Facultad de Filosofía y Letras

En tanto, el Comité Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM realizará se concentrará en Ciudad Universitaria, a partir de las 14:00 horas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX no descartó movilizaciones en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT