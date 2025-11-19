Inicio Ciudad de México Protesta de la UNAM Hoy: Bloqueos de Estudiantes de CCH Sur y Facultad de Filosofía en CDMX

Protesta de la UNAM Hoy: Bloqueos de Estudiantes de CCH Sur y Facultad de Filosofía en CDMX

|

N+

-

Entérate aquí de las movilizaciones que hoy tendrán estudiantes de la UNAM, en CDMX

CCH Sur de la UNAM

CCH Sur de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

Toma tus precauciones: Hoy, 19 de noviembre de 2025, se prevén varias marchas y bloqueos en la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos dónde hay movilizaciones de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

CCH Sur 

Este miércoles, el Comité Organizado de Madres y Padres Apoyando la Seguridad del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, realizará una asamblea en el plantel, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán.

La reunión dará inicio a las 16:00 horas y las autoridades de CDMX no descartaron afectación a vialidades aledañas al CCH Sur.

Video: Marchas, Bloqueos y Manifestaciones Hoy en la CDMX: Miércoles 19 de Noviembre de 2025

Noticia relacionada: Marcha de Médicos Hoy: Puntos Afectados en CDMX por Trabajadores del Sector Salud

Facultad de Filosofía y Letras

En tanto, el Comité Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM realizará se concentrará en Ciudad Universitaria, a partir de las 14:00 horas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX no descartó movilizaciones en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México.

  • Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Manifestaciones
Inicio Ciudad de México Manifestacion unam hoy cdmx donde hay bloqueos estudiantes cch sur y facultad filosofia