Protesta de la UNAM Hoy: Bloqueos de Estudiantes de CCH Sur y Facultad de Filosofía en CDMX
N+
Entérate aquí de las movilizaciones que hoy tendrán estudiantes de la UNAM, en CDMX
COMPARTE:
Toma tus precauciones: Hoy, 19 de noviembre de 2025, se prevén varias marchas y bloqueos en la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos dónde hay movilizaciones de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
CCH Sur
Este miércoles, el Comité Organizado de Madres y Padres Apoyando la Seguridad del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, realizará una asamblea en el plantel, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán.
La reunión dará inicio a las 16:00 horas y las autoridades de CDMX no descartaron afectación a vialidades aledañas al CCH Sur.
Noticia relacionada: Marcha de Médicos Hoy: Puntos Afectados en CDMX por Trabajadores del Sector Salud
Facultad de Filosofía y Letras
En tanto, el Comité Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM realizará se concentrará en Ciudad Universitaria, a partir de las 14:00 horas.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX no descartó movilizaciones en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México.
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- “No Vamos a Caer en la Provocación”: Sheinbaum por Violencia en Marcha de la Generación Z
- ¿Qué Leemos los Mexicanos? Reporte sobre Lectura MOLEC 2025 del INEGI Revela el Top 5
Con información de N+.
RMT