Marcha de Médicos Hoy: Puntos Afectados en CDMX por Trabajadores del Sector Salud

¡Toma precauciones! Este 19 de noviembre de 2025, personal del sector salud realizará una marcha en la Ciudad de México (CDMX) para exigir atención a varias demandas.

Se trata de la movilización denominada “¡Por la dignidad labora!”, realizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

¿Qué demanda el personal de salud?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los miembros del SNTSA tienen el objetivo de lograr la resolución y conclusión total de los puntos establecidos en el pliego petitorio de demandas:

Homologación en salarios, derechos laborales y prestaciones económicas para personal basificado al IMSS-Bienestar. En contra del desabasto de materiales de curación y de medicamentos en clínicas, centros de salud y hospitales.

¿Cuáles son los puntos afectados?

La marcha del personal de salud iniciará a las 10:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc; desde la Secretaría de Gobernación rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

En su agenda, la SSC advirtió que no se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones y sindicatos de salud.

Entre ellos, mencionó a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Valle de Toluca, Sección 22 y de la Subsección 4 de Ecatepec.

