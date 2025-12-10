Marcha por los Derechos Humanos Hoy: Puntos Afectados en CDMX

Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, se prevé una marcha por los Derechos Humanos en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos los puntos afectados por la protesta.

Se trata de integrantes de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia, quienes en el marco de la celebración del “Día Internacional de los Derechos Humanos", exigen una mesa nacional de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de atender sus demandas más urgentes, como son:

Justicia para los defensores asesinados.

Tierras, agua.

Libertad para los presos políticos.

El desmantelamiento de grupos paramilitares, buscando la implementación de los derechos humanos.

Soluciones a las problemáticas de desplazamiento forzado y violencia.

Toma en cuenta que las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 11 concentraciones, 8 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Puntos afectados por protesta

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia se reunirán hoy a las 10:30 horas en:

El Monumento a la Revolución, con destino a la Secretaría de Gobernación.

A la protesta se sumarán otras organizaciones como son la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, Res Regional de Sistemas Comunitarios y Comités por la Defensa del Agua, Haz Valer Mi Libertad, Frente Popular de la Montaña, Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” y Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”.

Sin embargo, no se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales, campesinas y sindicales, por lo que se pide a los conductores anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

