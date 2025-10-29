Marcha del Poder Judicial Hoy 29 de Octubre 2025: Puntos Afectados por Protesta de Trabajadores

Toma tus precauciones: Este miércoles es un día de tráfico y caos por las marchas en la Ciudad de México; aquí te decimos los puntos afectados por las protestas de los trabajadores del Poder Judicial, en CDMX, hoy, 29 de octubre de 2025.

Noticia relacionada: ¿Siguen Bloqueos por Paro Nacional de Agricultores? Esto se Sabe Sobre las Protestas de Hoy

¿Qué piden los trabajadores del Poder Judicial?

El Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial anunció una manifestación hoy en la capital del país, para exigir los siguientes puntos:

El cumplimiento del Artículo 10 Transitorio de la Reforma Constitucional Judicial.

La no afectación de los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal.

Que los jueces del Bienestar respeten los derechos humanos del mismo personal.

Noticia relacionada: Transportistas Suspenden Marchas y Bloqueos en la CDMX este Miércoles 29 de Octubre

¿Dónde es la protesta de los trabajadores del Poder Judicial?

Los trabajadores del Poder Judicial se van a manifestar en el Órgano de Administración Judicial, ubicado en la zona de San Ángel, en Avenida Revolución 1508, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México.

En N+, te informamos sobre las marchas y bloqueos que se realizan todos los días en la Ciudad de México. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y plataformas digitales.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Periférico Norte Hoy? Reporte de Tráfico y Cierres este 29 de Octubre 2025

Mapa del Órgano de Administración Judicial, en San Ángel

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT