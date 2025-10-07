Marcha Pro Palestina: Participaron Más de 2 Mil Personas y Hubo 5 Heridos, Informa Gobierno CDMX

Este 7 de octubre 2025, se cumplen 2 años de la incursión del grupo terrorista Hamás a Israel, lo que derivó hasta el momento actual, en un ataque de Israel al pueblo palestino, que especialistas han calificado de un genocidio.

Noticia relacionada: Guerra Israel-Hamás: Lamentan 2 Años del Conflicto; Siguen Ataques en Gaza

Ante esta situación, la tarde de este martes, diferentes contingentes pro Palestina, organizaciones sindicales, estudiantes y colectivos, además de adultos mayores y familias con niños, se manifiestaron en la Ciudad de México, en demanda de justicia para el pueblo palestino, con pancartas que dicen:

Palestina libre

Los contingentes demandaron al Gobierno de México que se rompan relaciones con Israel, alto al fuego en la Franja de Gaza.

Marcha pro Palestina en CDMX. Foto: N+

El recorrido fue:

Avenida Juárez, tomarán Paseo de la Reforma, hasta llegar a la Embajada de Estados Unidos, en donde será punto final de la protesta.

VIDEO: Alistan Marcha Propalestina hacia Embajada de Estados Unidos en Reforma, CDMX

Varios colectivos de estudiantes salieron desde Ciudad Universitaria, después de que dieran un posicionamiento en las Islas de la UNAM, en donde participaron maestros y alumnos.

El saldo de la marcha pro Palestina

En una tarjeta informativa, la secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informan:

Participaron 2 mil 500 personas

Hubo incidentes menores.

Un grupo de 70 personas encapuchadas realizó destrozos y pintas en mobiliario urbano

Policías de la SSC decomisaron: cohetones, martillos, piedras, botellas y pintura

Se brindaron 5 atenciones médicas menores, entre ellas a tres policías que fueron revisados en el lugar.

El operativo de acompañamiento y vigilancia permitió mantener el orden y evitar confrontaciones, asegurando el desarrollo pacífico de la movilización.

Personas con el rostro cubierto

A la manifestación ya llegan personas vestidas de negro con el rostro cubierto, lo que mantiene en alerta a las autoridades después de lo ocurrido el pasado 2 de octubre, en donde el Bloque Negro agredió a policías que cuidaban la marcha por el 2 de octubre.

Se registran algunas pintas, aunque en menor medida, mientras que los negocios que se encuentran sobre Reforma, algunos están cerrados o fueron tapiados para proteger los inmuebles.

Policías CDMX accionan extintores

Antes de las 17:00 horas, a la altura de la "Glorieta de las Mujeres que Luchan" un grupo de manifestantes intentaba tomar piedras y lanzar cohetones, sin embargo, policías capitalinos los encapsularon y disuadieron para evitar que escalara, por lo que accionaron extintores. Aunque se detuvo a una persona de este grupo, esta fue liberada.

A la marcha han llegado más refuerzos de la policía capitalina. Mientras que decenas de agentes se encuentran afuera del Senado.

La Brigada Marabunta se encuentra en la protesta conteniendo los choques entre la policía capitalina y los manifestantes.

SSC CDMX detecta mochilas con objetos peligrosos

Durante el acompañamiento de las personas que realizan una marcha sobre la avenida Paseo de la Reforma, rumbo a la Embajada de los Estados Unidos, personal de la Policía Metropolitana realizó un control preventivo a un grupo de participantes que fueron observados con objetos aptos para agredir.

La Policía Metropolitana retiró un martillo, una barra de metal y una mochila en la que había una lata de pintura en aerosol, a un grupo de encapuchados.

Objetos detectados por policías CDMX en marcha pro Palestina. Foto: SSC CDMX

Al momento, se resguardaron mochilas en las que había piedras, botellas de vidrio y cohetes, así como un martillo; no hay personas detenidas por estos hechos.

Objetos detectados por policías CDMX en marcha pro Palestina. Foto: SSC

Historias recomendadas: