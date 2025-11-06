Inicio Ciudad de México Marcha contra “Tarifazo” en CDMX Hoy: Puntos Afectados por Aumento del Pasaje

Marcha contra “Tarifazo” en CDMX Hoy: Puntos Afectados por Aumento del Pasaje

Este jueves habrá una manifestación contra el aumento a la tarifa en el transporte público en la CDMX; te contamos cuáles son los puntos afectados y a partir de qué hora comienza

Personas con cárteles protestan en grupo.

Este jueves habrá una marcha en contra del aumento a la tarifa en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Luego del aumento de la tarifa al transporte público, un colectivo que busca una mejor movilidad en la Ciudad de México (CDMX) y el Área Metropolitana anunció una macha para hoy, 6 de noviembre de 2025. En N+ te contamos cuáles serán los puntos afectados por los manifestantes y los detalles para que consideres tus alternativas viales. 

La movilización fue convocada por el Colectivo por una Mejor Movilidad en la Ciudad de México y el Área Metropolitana, con el objetivo de exigir transparencia en el proceso que derivó en el ajuste tarifario y mejoras integrales en el sistema de transporte.

Estos son los puntos afectados por la marcha de hoy

La marcha comenzará a las 12:30 horas en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, posteriormente pasarán por los siguientes puntos: 

  • Avanzarán rumbo a la Secretaría de Movilidad (Semovi), ubicada en Avenida Álvaro Obregón, número 269, colonia Roma Norte.

Entre las principales demandas del movimiento se encuentran la publicación completa de las minutas, estudios, grabaciones y lista de asistentes que avalaron el incremento tarifario, que fue publicado en la Gaceta Oficial No. 1728 Bis.

 

En breve más información.

Manifestaciones
