Marcha contra “Tarifazo” en CDMX Hoy: Puntos Afectados por Aumento del Pasaje

Luego del aumento de la tarifa al transporte público, un colectivo que busca una mejor movilidad en la Ciudad de México (CDMX) y el Área Metropolitana anunció una macha para hoy, 6 de noviembre de 2025. En N+ te contamos cuáles serán los puntos afectados por los manifestantes y los detalles para que consideres tus alternativas viales.

La movilización fue convocada por el Colectivo por una Mejor Movilidad en la Ciudad de México y el Área Metropolitana, con el objetivo de exigir transparencia en el proceso que derivó en el ajuste tarifario y mejoras integrales en el sistema de transporte.

Estos son los puntos afectados por la marcha de hoy

La marcha comenzará a las 12:30 horas en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, posteriormente pasarán por los siguientes puntos:

Avanzarán rumbo a la Secretaría de Movilidad (Semovi), ubicada en Avenida Álvaro Obregón, número 269, colonia Roma Norte.

Entre las principales demandas del movimiento se encuentran la publicación completa de las minutas, estudios, grabaciones y lista de asistentes que avalaron el incremento tarifario, que fue publicado en la Gaceta Oficial No. 1728 Bis.

