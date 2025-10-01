Marchas HOY 1 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 1 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 12 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

07:00 Horas. Trabajadores del Nacional Monte de Piedad se reunirán en las oficinas del Nacional Monte de Piedad en Palma No. 14, Col. Centro Histórico.

En el marco de la huelga se llevará a cabo una asamblea como parte de sus actividades.

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico.

Exigen el pago del finiquito por liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Cuauhtémoc

El Colectivo “La Comuna 4:20” se reunirán en:

10:00 Horas. Congreso de la Ciudad de México.

12:00 Horas. Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y Jardín Luis Pasteur.

Piden lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

06:50 y 07:20 Horas. “People For Bikes” rodarán de:

People For Bikes “Roma” , en Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

, en Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Parque Aztlán, en Av. de los Compositores s/n, Col. Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Con destino al Bosque de Chapultepec III, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 1 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

