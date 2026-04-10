Marchas HOY 10 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 10 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

La Colectiva ‘Hijas de la Cannabis’ se concentrará en:

12:00 Horas. Plaza Tlaxcoaque, en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Azcapotzalco

El Frente Amplio de Unidad ‘Jorge Tapia Sandoval’, A.C. se reunirá en:

15:00 Horas. Estación Tezozomoc, Línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Ahuehuetes y Sauces, Col. Pasteros, alcaldía Azcapotzalco.

Tlalpan

La Convención de la Ciudad de México se concentrará en:

10:00 Horas. Caseta de Peaje de Tlalpan, en Carretera a Cuernavaca, Col. Los Cipreses, alcaldía Tlalpan.

Rodadas ciclistas

Tlalpan

Introvertidos Bikers rodarán de:

20:00 Horas. Guardería Huipulco, Rinconadas Tlalpan, en Escuela s/n, Col. Coapa - Ejido Huipulco con destino al Coliseo Morelos, en Col. Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 10 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

LECQ