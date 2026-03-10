Marchas HOY 10 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 10 de marzo de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 5 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 6 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

El Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México se concentrará en:

12:00 Horas. Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México en Versalles No. 46, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

El Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México se reunirá en:

18:00 Horas. Mercado “Martínez de la Torre” en Eje 1 Norte Mosqueta y Zarco, Col. Guerrero.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

Colectiva Ciclista “Ohtlichiquxs” rodará de:

19:45 Horas. Kiosco de la Alameda Central en Av. Hidalgo y Dr. Mora, Col. Centro, con destino a Jardín Tabacalera en Ignacio Mariscal No. 63, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Benito Juárez

Amigos en Bici rodarán de:

21:00 Horas. Parque Hundido, en Av. Insurgentes Sur, Col. San Borja con destino a Canal Nacional Campestre Churubusco, en Cerro Capilla de San Miguel No. 85, Col. Campestre Churubusco.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 10 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

