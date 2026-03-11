Marchas HOY 11 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 11 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 7 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica marchará de:

07:30 Horas. Comisión Federal de Electricidad en Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc con destino a Palacio Nacional.

Concentraciones

Cuauhtémoc

Extrabajadores de la Extinta Ruta 100 se concentrarán en:

10:00 Horas. Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Milpa Alta

El Consejo Comunal Indígena Nahua de Villa Milpa Alta se reunirá en:

17:00 Horas. Explanada de la alcaldía Milpa Alta en Av. México Norte y Av. Jalisco, Col. Villa Milpa Alta.

Rodadas ciclistas

Iztapalapa

Libertad en Bici rodará de:

20:15 Horas. Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, Col. Leyes de Reforma con destino al Museo de la Mujer, República de Bolivia No. 17, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 11 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ