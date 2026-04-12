Marchas CDMX Hoy, Domingo 12 de Abril 2026: Cierres y Alternativas Viales.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 12 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan tres marchas, 11 concentraciones, tres rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

08:30 Horas. La Federación de Hemofilia de la República Mexicana, A.C. marchará del Monumento a la Revolución a la sede de la Alcaldía Cuauhtémoc en el marco del Día Mundial de la Hemofilia.

11:30 Horas. El Refugio Franciscano, A.C. marchará del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino para exigir la entrega de animales bajo su resguardo y la suspensión de procesos de adopción.

Miguel Hidalgo

08:30 Horas. El Centro de Meditación DhammaKaya México marchará de la Estela de Luz al Hemiciclo a Juárez para realizar la actividad “Caminando por la Paz con Monjes Tailandeses”.

Video: Colapsa Tránsito en la CDMX por Fallas y Retrasos en 7 Estaciones del Metro y Bloqueos Viales.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. El Colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos” se concentrará en la Glorieta del Ahuehuete para realizar la campaña “Hagamos que suceda… ¡Hasta encontrarles!” y la reparación del memorial.

Coyoacán

Durante el día. La Asamblea Anti-Mundialista se concentrará en el Estadio Banorte, alcaldía Coyoacán, para realizar una asamblea informativa contra las afectaciones del Mundial de Fútbol 2026.

Rodadas ciclistas

09:00 Horas. “Colibrí CDMX” rodará desde distintos puntos de Coyoacán y Benito Juárez con destino al Castillo del Pedregal de San Nicolás.

10:00 Horas. El Café Filosófico en el Exilio marchará del Hemiciclo a Benito Juárez hacia la Utopía de Meyehualco en Iztapalapa para una actividad cultural y de reflexión.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 12 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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