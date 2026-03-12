Marchas HOY 12 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 12 de marzo de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 7 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 Horas. El Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional, Sección 9 del Sindicato y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en la Dirección General de Administración en Xocongo No. 58, Col. Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Amigos del Refugio Franciscano se reunirán en la Fundación “Antonio Haghenbeck y de la Lama”, I.A.P. en Fray Pedro de Gante No. 8, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

17:30 Horas. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” se concentrará en la Secretaría de Gobernación, en Abraham González No. 48, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

17:00 Horas. Ciclistas rodarán de la Torre del Caballito, en Av. Paseo de la Reforma, Col. Tabacalera con destino a la Biblioteca Publica Manuel José Othón, en Gral. José Morán No. 44, Col. San Miguel Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 12 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

