Marchas HOY 14 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 14 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 7 rodadas ciclistas y 8 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en el Edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico.

En una asamblea informativa para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Cuauhtémoc

10:00 Horas. La Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez se reunirá en el Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas en Av. Niños Héroes No. 130, Col. Doctores en un mitin para exigir la aparición con vida de una mujer desaparecida el 7 de enero de 2022, en calles de la Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

16:00 Horas. El Sindicato Mexicano de Electricistas se concentrarán en el Auditorio “Ernesto Velasco Torres” del Sindicato Mexicano de Electricistas en Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, en el “Foro en Solidaridad con el Pueblo Venezolano”.

Cuauhtémoc

Durante el día. El Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano se concentrará en el Congreso de la Ciudad de México en Donceles y Allende, Col. Centro Histórico.

Exigen se respeten los acuerdos y resoluciones judiciales a favor del Refugio Franciscano A.C.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 14 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

