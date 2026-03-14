Marchas HOY 14 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 14 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 4 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 22 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

11:00 Horas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en el Auditorio ‘Agustín Ascensión Vázquez’ de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Miguel Hidalgo

12:00 Horas. La Unidad por la Defensa de los Derechos Laborales y la Dignidad Académica se reunirá en la Embajada de los Estados Unidos en Presa Angostura No. 255, Col. Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

Rodadas motociclistas

Cuauhtémoc

18:00 Horas. Motociclistas rodarán del Monumento a la Revolución con destino a Real del Monte No. 11, Col. Valle Gómez, alcaldía Venustiano Carranza.

Rodadas en patines

Cuauhtémoc

09:00 Horas. Rodarán del Monumento a la Revolución con destino a calles de la alcaldía Xochimilco.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 14 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

LECQ