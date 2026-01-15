Marchas HOY 15 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 15 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 12 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

12:00 Horas. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 marcharán de Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, Col. Centro, con destino a la Secretaría de Gobernación.

Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Concentraciones

Cuauhtémoc

11:00 Horas. Familiares de dos defensores de Derechos Humanos desaparecidos, se concentrarán en el Zócalo.

Exigen la búsqueda y presentación con vida de dos defensores de derechos humanos y líderes sociales de la comunidad indígena de San Miguel Aquila, Michoacán, desaparecidos el 15 de enero de 2023 en los límites de los estados de Colima y Michoacán.

Miguel Hidalgo

12:00 Horas. La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina se reunirán en la Embajada de Italia, en Av. Paseo de las Palmas No. 1994, Col. Lomas de Chapultepec 1ª Sección.

Exigen la libertad inmediata y el retiro de todos los cargos de un preso político de origen palestino, quien se encuentra recluido en una prisión italiana desde finales de enero de 2024.

Rodadas ciclistas

Gustavo A. Madero

19:30 Horas. Ciclistas rodarán del Centro Cultural Futurama, en Cda. de Otavalo No. 15, Col. Lindavista a:

Parque de la Bombilla , en Av. de la Paz A, Col. Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

, en Av. de la Paz A, Col. Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón. Cafetería ubicada en Av. División del Norte No. 2761, Col. San Lucas, alcaldía Coyoacán.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 15 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

