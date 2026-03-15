Marchas HOY 15 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 15 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 5 rodadas ciclistas, una rodada de autos y 30 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Concentraciones

Milpa Alta

09:00 Horas. La Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas” se reunirá en la Plaza San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta, para realizar una “Mercadita Feminista” en protesta contra la violencia económica hacia las mujeres.

Coyoacán

11:00 Horas. Antigentrificación CDMX se reunirá bajo el puente del Estadio Banorte, en Calzada de Tlalpan, para realizar el evento “Retas AntiFIFA, Fútbol popular vs la FIFA” en rechazo al Mundial.

Cuauhtémoc

11:00 Horas. “Mexicanos con Ucrania” se reunirán en la Alameda Central para realizar una expresión pública en memoria de soldados ucranianos caídos en combate.

Benito Juárez

14:00 Horas. Integrantes de Sureste en Resistencia se concentrarán en la Representación del Gobierno del Estado de Campeche para protestar contra la criminalización de manifestaciones en esa entidad.

Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

Durante el día. Integrantes de “40 Días por la Vida” se concentrarán en distintas sedes de la Fundación Marie Stopes en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán para realizar una vigilia de oración en contra del aborto.

Rodadas motociclistas

Cuauhtémoc

09:00 Horas. La Unión Federal Pro-Motociclismo rodará del Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Estado de México.

Iztapalapa

10:00 Horas. “Moto Club Ammot, Amigos Motociclistas” rodarán de la Casa Club Moto Club Ammot, en Avena No. 31, colonia Granjas Esmeralda, alcaldía Iztapalapa, con destino a Santa Moto, en avenida de las Torres No. 184B, colonia Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 15 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

ASJ