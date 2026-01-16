Marchas HOY 16 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 16 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 7 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Coyoacán

15:00 Horas. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana marchará de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco con destino a la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana en Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, alcaldía Tlalpan.

Concentraciones

Cuauhtémoc

11:00 Horas. La Sociedad Cannabica se reunirá en el Parque ‘Francisco Primo de Verdad y Ramos’ en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro.

En un evento político cultural, con la finalidad de alzar la voz por los derechos de las personas usuarias de cannabis.

Cuauhtémoc

12:00 Horas. La Colectiva ‘Las Tonantzin’ se concentrará en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores.

Exigen justicia para víctima de abuso sexual por parte de su expareja.

Coyoacán

20:00 Horas. ‘Introvertidos Bikes’ rodarán de Calz. de Tlalpan No. 3329, Col. Santa Úrsula Coapa con destino a Primavera No. 106, Col. Ángel Zimbrón, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 16 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

