Marchas HOY 16 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 16 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan tres concentraciones, una cita agendada, una rodada en patines y 12 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

11:00 Horas. Integrantes del Movimiento por la Dignidad y los Derechos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México se concentrarán en la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, en la colonia Doctores, para exigir el pago completo de sus prestaciones y rechazar la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización a sus pensiones.

Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

Durante el día. Integrantes de “40 Días por la Vida” se concentrarán en distintas sedes de la Fundación Marie Stopes en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán para realizar una vigilia de oración en contra del aborto.

Cuauhtémoc e Iztacalco

12:00 Horas. El Colectivo “Plataforma 4:20” se concentrará en el Monumento a la Madre para realizar actividades culturales y colocar una mesa informativa sobre la regulación del cannabis.

13:00 Horas. Se concentrarán en avenida Río Churubusco y Añil, alcaldía Iztacalco, para realizar un evento político-cultural y talleres sobre reducción de riesgos asociados al consumo de drogas.

Cita agendada

Cuauhtémoc

Durante el día. Integrantes de la Unión Ciudadana Democrática se concentrarán en el Edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, para solicitar su incorporación a programas de vivienda.

Rodada en patines

08:00 Horas. “Unicornix Rollers” rodarán del estacionamiento del Estadio Banorte, alcaldía Coyoacán, con destino a la Estela de Luz

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 16 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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