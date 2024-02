La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que durante el día de hoy, viernes 16 de diciembre de 2022, en la Ciudad de México (CDMX) se tienen previstas 12 concentraciones y 20 plantones a lo largo del día en varias alcaldías de la capital del país, lo que podría generar problemas viales.

La alcaldía más afectada será Cuauhtémoc, pues durante el día se espera que se lleven a cabo 8 concentraciones, de las cuales, la más grande será realizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes en punto de las 12:00 horas se reunirán en la sala “Prof. Misael Núñez Acosta” de la Sección IX de la CNTE, ubicada en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc. En este caso, piden la abrogación de la Reforma Educativa y la democratización del SNTE-CNTE.

Concentraciones y plantones del 16 de diciembre de 2022

Cuauhtémoc

Pensionados y Jubilados de la Policía Auxiliar de la CDMX (PEJUPA) se reunirán a las 09:00 horas en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo (Capital Humano), ubicada en la Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro. Exigen el depósito del 17.75% y el 8% de los descuentos a los policías activos y prestaciones incluidos en su bono extraordinario.

El Partido Comunista de México (PCM) se reunirá a las 13:00 horas en la Escuela de Capacitación del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), ubicado en Serapio Rendón No. 71, Col. San Rafael.

La Comunidad Indígena Otomí Residente en la CDMX se reunirá a las 11:00 horas en la Jefatura de Gobierno, ubicada en la Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico. Buscan exigir se atienda su petición de expropiar los predios ubicados en las calles de Roma No. 18 y Londres No. 7, para destinarlos a vivienda social.

La Colectiva “La Tianguis Disidente” se reunirá a las 17:30 horas en la Glorieta de los Insurgentes, ubicada sobre Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec s/n., Col. Juárez.

La Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se reunirá a las 05:00 horas en el Palacio Nacional, ubicado en la Plaza de la Constitución s/n., Col. Centro Histórico.

Finalmente, militantes de Animal Save Ciudad de México se reunirán a partir de las 15:00 horas afuera de la Estación Sevilla de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en una protesta en contra de la violencia especista y en defensa de los derechos de los animales.

Tlalpan

La Comisión de Participación Comunitaria (COPACO) de Lomas Altas de Padierna Sur se reunirá a las 09:00 horas en la calle Tekit y Mayahuel, Col. Lomas Altas de Padierna Sur.

Benito Juárez

La Comunidad Estudiantil y Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se reunirá a las 16:00 horas en el Consejo Nacional Ciencia y Tecnología (CONACYT), ubicado en la Av. Insurgentes Sur No. 1582, Col. Crédito Constructor. Los alumnos y maestros del CIDE se manifestarán en rechazo a las reformas propuestas por la Dirección General del CONACYT, para modificar el Estatuto General del instituto de educación superior.

