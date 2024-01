Marchas Hoy 17 de Enero de 2024 en CDMX: Manifestaciones y Bloqueos

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, aquí te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) acerca de las marchas y concentraciones que habrá hoy miércoles 17 de enero de 2024 en la Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades capitalinas informaron que se esperan siete concentraciones y 13 eventos de esparcimiento.

Concentraciones

Cuauhtémoc

A las 08:00 horas, el colectivo 'Mujeres Unidas' se concentrará en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), en Av. Niños Héroes No. 150, Col. Doctores, para realizar el acompañamiento a una víctima de violencia vicaria.

A las 10:00 horas, el Frente Amplio de Unidad 'Jorge Tapia Sandoval', A. C., acudirá al Salón Los Ángeles, en Lerdo No. 206, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc, para llevar a cabo una reunión en el que se dará un informe de la mesa directiva y asuntos generales Organizaciones en apoyo: Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza A. C.

A las 10:00 horas, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala México, Movimiento Nacional (CNPA-MN) acudirá al Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS), en Medellín No. 33, Col. Roma Norte, para realizar una conferencia de prensa, en la que informarán sobre la demanda de justicia al Estado mexicano, por los presuntos crímenes cometidos en contra del 'Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común' de Amatán, Chiapas.

A las 12:00 horas, la Comisión de Trabajo de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se concentrará en el Auditorio 'Ernesto Velasco Torres' de la sede sindical, en Av. Insurgentes Norte No. 98, Col. Tabacalera, para llevar a cabo su reunión informativa sobre la defensa de sus derechos adquiridos y para continuar impulsando el proyecto actual del sindicato.

A las 12:00 horas, el colectivo 'La Plataforma 4:20' se dará cita en el Monumento a la Madre, en James Sullivan y Serapio Rendón s/n., Col. San Rafael, para realizar un evento político cultural e instalación de mesas informativas para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ y de los consumidores de cannabis.

Durante el día, estudiantes, profesores y trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acudirán a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en República de Brasil No. 31, Col. Centro Histórico, para exigir la democratización dentro de la institución y que se consulte a la comunidad sobre las decisiones que se toman; así como en contra de la violación a los derechos laborales de los trabajadores.

Miguel Hidalgo

A las 09:00 horas, autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo se concentrarán en la explanada de la alcaldía, ubicada en Av. Parque Lira No. 94, Col. Observatorio, para llevar a cabo el evento 'Miércoles Ciudadano', en el que las autoridades atenderán las diversas necesidades de los habitantes de la demarcación.

Para conocer la información completa publicada por la SSC acerca de las actividades previstas para este 17 de enero, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSC

KAH | ICM