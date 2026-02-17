Marchas HOY 17 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 17 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 5 concentraciones, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

06:00 Horas. La Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud, Ciudad de México se reunirá en Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico. Colocarán un stand de salud y realizarán actividades de visibilización.

Cuauhtémoc

11:00 Horas. El Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas se concentrará en el Edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico.

Para realizar diversas exigencias, como vivienda digna y la construcción de la plaza artesanal.

Rodadas motociclistas

Gustavo A. Madero

21:00 Horas. Los Primos Kikimontana rodarán de un Centro Comercial en Constitución de la República No. 221, Col. Pradera 1ª. Sección, alcaldía Gustavo A. Madero con destino por definir.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

20:00 Horas. ‘Los Biker’s del Sol’ rodarán del Sol Rojo (Estadio Banorte), en Calzada de Tlalpan No. 3465, Col. Sta. Úrsula Coapa con destino a la Alameda Central y Zócalo Capitalino.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 17 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

