Marchas HOY 17 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 17 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan concentraciones, eventos de esparcimiento y plantones, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Concentraciones

Coyoacán

14:00 Horas. La Plataforma Común por Palestina México se reunirá en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se concentrarán en contra del retiro de la bandera de Palestina que se encuentra colocada al exterior de la Facultad de Derecho.

Coyoacán

14:00 Horas. El Frente Antiterrorista Universitario se concentrará en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México para retirar la bandera Palestina que se encuentra colocada en la entrada de la Facultad de Derecho.

Cuauhtémoc

15:00 Horas. El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos se reunirá en el Consulado General de Colombia en Ciudad de México en Av. Paseo de la Reforma No. 379, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc en el evento denominado “Día de Acción Global, Manos Fuera de Nuestros Territorios”.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 17 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

