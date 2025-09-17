Marchas HOY 17 de Septiembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 17 de septiembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 6 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 6 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

El Colectivo “La Comuna 4:20” se reunirá en:

10:00 Horas. El Congreso de la Ciudad de México .

El . 12:00 Horas. En el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y Jardín “Luis Pasteur”.

Piden lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria ante quienes legislan en la Ciudad de México.

Venustiano Carranza

Durante el día. El Sindicato de empleados del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca se concentrarán en la Cámara de Diputados.

Realizarán una expresión pública y una denuncia formal ante los Diputados Federales.

Coyoacán

14:00 Horas. El Comité Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunirá en:

Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México en Xicoténcatl No. 126, Col. Del Carmen.

en Xicoténcatl No. 126, Col. Del Carmen. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en Av. Insurgentes Sur No. 3000 y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Realizarán un homenaje memorial por las víctimas de la tragedia ocurrida en Iztapalapa el 10 de septiembre pasado.

Rodadas ciclistas

Xochimilco

10:00 Horas. La Colectiva Ciclista “Resiste Pedal” rodará de Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco en Adolfo López Mateos No. 323, Col. San Juan Moyotepec, alcaldía Xochimilco con destino al Volcán Teuhtli en Camino a Xochimilco y Lucerna, Col. San Salvador Cuauhtenco, alcaldía Milpa Alta.

En la “Rodada Camping”, con la finalidad de visibilizar a la bicicleta no solo como medio de transporte, sino como una herramienta viva de resistencia, memoria y comunidad.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 17 de septiembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

