Marchas HOY 18 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 18 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 8 concentraciones y 4 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

12:00 Horas. El Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas marchará del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo.

Realizarán la "Mega marcha por pan, vivienda y trabajo" con el fin de defender su tradicional “Romería Navideña Artesanal”.

Gustavo A. Madero

16:00 Horas. El Comité de Participación y Acompañamiento Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura “Unidad Zacatenco” del Instituto Politécnico Nacional marchará de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura “Unidad Zacatenco” del IPN a un destino por definir.

Exigen respuesta y cumplimiento a su pliego petitorio.

Concentraciones

Gustavo A. Madero

09:00 Horas. La Comunidad Organizada UPIITA se concentrará en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, Col. Ticomán.

Realizarán una asamblea.

Álvaro Obregón

11:00 Horas. El Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C. del Sindicato Mexicano de Electricistas se reunirá en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Blvd. Adolfo López Mateos No. 1968, Col. Los Alpes.

En un mitin para solicitar la ampliación del “Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social” para los trabajadores de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 18 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

