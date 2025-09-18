Marchas HOY 18 de Septiembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 18 de septiembre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 10 rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Cuajimalpa

06:00 Horas. Vecinas y vecinos del pueblo San Pablo Chimalpa, alcaldía Cuajimalpa se concentrarán en:

Constitución y Callejón Independencia, Col. San Pablo Chimalpa.

Constitución y Cerrada Reforma, Col. San Pablo Chimalpa.

Atitla y Callejón Juárez, Col. San Pablo Chimalpa.

Realizarán el cierre de vialidades para evitar el paso de vehículos provenientes del Estado de México, argumentan que estos provocan un problema de movilidad en la zona y complican el libre tránsito de estudiantes y habitantes del pueblo al trasladarse a sus escuelas y trabajos.

Cuauhtémoc

10:00 Horas. El Colectivo “La Comuna 4:20” se concentrará en el Congreso de la Ciudad de México.

12:00 Horas. Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y Jardín “Luis Pasteur”.

Piden lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Cuauhtémoc

11:00 Horas. Médicos Sin Fronteras se reunirán en Jardín Pushkin Av. Cuauhtémoc y Colima, Col. Roma Norte, en la “Acción Solidaria Colectiva”, para exigir un alto al fuego en Palestina y la entrada de ayuda a Gaza sin ninguna restricción.

Rodadas ciclistas

Álvaro Obregón

18:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodará de Insurgentes No. 2342, Interior C, Col. Chimalistac con destino al Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 18 de septiembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ