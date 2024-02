Marchas Hoy 19 de Febrero de 2024 en CDMX: Manifestaciones y Bloqueos

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, aquí te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) acerca de las marchas y concentraciones que habrá hoy lunes 19 de febrero de 2024 en la Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades capitalinas informaron que se esperan 12 concentraciones y seis eventos de esparcimiento.

Concentraciones

*Alianza de Organizaciones Sociales por México

Exigen respuesta por parte de las instituciones de crédito a su demanda de restructuración de su cartera vencida.

Cuauhtémoc:

05:00 horas: Se concentrarán en la Torre HSBC, en Av. Paseo de la Reforma, No. 347. 05:00 horas: Se darán cita en oficinas de Sociedad Financiera TERTIUS, S.A.P.I. de C.V., en calle Londres, No. 25.

Miguel Hidalgo

05:00 horas: Se reunirán en las Oficinas de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., en Av. Ejército Nacional, No. 180, Col. Anzures.

Benito Juárez:

05:00 horas: Se concentrarán en las oficinas del Grupo Financiero Adamantine Servicios, S.A. de C.V., en Av. Insurgentes Sur, No. 800, Col. Del Valle.

Coyoacán

09:00 horas: Asamblea Autónoma de los Pueblos y Barrios Originarios de Coyoacán acudirá a Av. Aztecas y Rey Papatzin s/n., Col. Ajusco, para mostrar su inconformidad por las obras que se realizan, derivado de la construcción de la Línea 12 del Trolebús, y solicitan la conservación del camellón de avenida Aztecas y de sus áreas verdes; así como se proporcione la información adecuada sobre dicho proyecto.

Miguel Hidalgo

10:00 horas: Coordinación Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena (CONAFUMSM) se darán cita en oficinas del Movimiento Regeneración Nacional, en Av. Ejército Nacional, No. 359, Col. Granada, Alc. Miguel Hidalgo, para solicitar a la candidata a la Presidencia de la República por la coalición 'Sigamos Haciendo Historia' (Morena-PT-PVEM), su apoyo para el diálogo de inclusión de las bases del partido.

Tlalpan

11:30 horas: Estudiantes Organizados de la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 se reunirán en la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 (ENP-5) José Vasconcelos, en Calz. del Hueso, No. 729, Col. Ex Hacienda Coapa, para exigir un alto a las agresiones por parte de autoridades de la dirección del plantel, hacia colectivos de estudiantes organizados, y en solidaridad con los alumnos expulsados de forma injustificada.

Cuauhtémoc

12:00 horas: Familia Pasta de Conchos acudirá al Anti Monumento +65, en Av. Paseo de la Reforma, No. 255, para realizar el 'XII Memorial', para exigir justicia y el rescate de los cuerpos de 63 trabajadores mineros que permanecen atrapados al interior de la mina Pasta de Conchos, a causa de una explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.

Milpa Alta

Durante el día: Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS) se dará cita en el Hospital General Milpa Alta, ubicado en Blvd. José López Portillo, No. 386, Col. Santa Cruz, para realizar el evento 'Caravana para la Sensibilización contra la Violencia Intrahospitalaria', y exigir un mejor entorno de trabajo para las mujeres trabajadoras de la salud.

Para conocer la información completa publicada por la SSC acerca de las actividades previstas para este 19 de febrero puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de Seguridad Pública

KAH | ICM