Marchas HOY 19 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 19 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones y 14 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 Horas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en la Torre del Caballito en Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Juárez alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

10:00 Horas. El Sindicato Mexicano de Electricistas se reunirá en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas en Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

15:00 Horas. “Pan y Rosas MX” se concentrará en el Zócalo capitalino en Av. Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

14:00 Horas. El “Comité 21 de Marzo” del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5 ‘Benito Juárez’ se concentrará en Parque de la Ciudadela en Av. Balderas y Emilio Dondé, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 19 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

LECQ