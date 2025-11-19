Marchas HOY 19 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 19 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 7 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

10:00 Horas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud marchará de la Secretaría de Gobernación con destino al Zócalo en la marcha “¡Por la dignidad laboral!”, la cual tiene como objetivo lograr la resolución y conclusión total de los puntos establecidos en el pliego petitorio de demandas.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en el edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico en la asamblea informativa y recopilación de firmas para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Venustiano Carranza

11:00 Horas. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana se reunirá en la Cámara de Diputados en un mitin por la aprobación de la jornada laboral de 40 horas a la semana.

Rodadas ciclistas

Azcapotzalco

21:00 Horas. Ciclistas rodarán del Parque del Bolsillo, en Membrillo No. 83, Col. Nueva Santa María con destino al Parque de los Venados, en Av. División del Norte y Doctor José María Vértiz, Col. Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 19 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

