Marchas HOY 19 de Septiembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 19 de septiembre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 15 concentraciones, 1 rodada motociclista, 2 rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Convención de la CDMX. Marcharán de la Plaza de las Tres Culturas en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco, con destino al Zócalo capitalino en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico.

En el marco de la conmemoración de los 40 años del terremoto de 1985 y los 8 años del sismo de 2017, se llevará a cabo un acto de protesta.

Cuauhtémoc

16:00 Horas. El Movimiento Urbano Popular marchará de la Plaza de las Tres Culturas en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco, con destino al Zócalo capitalino en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico.

En el marco de la conmemoración de los “40 años del terremoto de 1985 y a 8 años del sismo del 2017”, realizarán una marcha por el derecho a la ciudad y en defensa del territorio.

Miguel Hidalgo

16:00 Horas. Palestina MX marchará de la Fuente de Petróleos con destino al Senado de la República en Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera.

Exigen el fin de la guerra en Palestina.

Concentraciones

Cuauhtémoc

06:00 Horas. El Comité Tlatelolco “19 de Septiembre 1985” se reunirá en el Monumento al Edificio “Nuevo León” en Av. Paseo de la Reforma No. 690, Col. Tlatelolco.

19:30 Horas. En la Plaza de las Tres Culturas en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco.

En la jornada conmemorativa por el 40º aniversario del sismo de 1985, para rendir un homenaje especial a las personas que perdieron la vida en estos trágicos hechos en Tlatelolco, preservando sus rostros y nombres en un memorial colectivo que honra su memoria y dignidad.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 19 de septiembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ