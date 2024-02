La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que este lunes 2 de enero de 2023 en la Ciudad de México (CDMX) no se espera ninguna marcha o movilización de personas. Sin embargo, 18 plantones permanecen instalados en diferentes alcaldías de la capital.

Plantones del 2 de enero de 2023

Cuauhtémoc

Habitantes del Municipio de Estado de Guerrero Tixtla mantienen un plantón en el edificio alterno de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ubicado en la avenida General Prim No. 21, Col. Juárez, para exigir justicia para una víctima de feminicidio.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tiene un plantón en la Casa de Representación del Estado de Chiapas, ubicada en Toledo No. 22, Col. Juárez para solicitar el cese de las provocaciones de la organización paramilitar del Estado de Chiapas.

Habitantes del Municipio de Huetamo en el estado de Michoacán, mantienen un plantón en Arcos del edificio de Gobierno, ubicado en la Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico.

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNOTIMEX) se encuentran instalados en las Oficinas de Notimex, ubicadas en Av. Baja California No. 200, Col. Roma con la demanda de justicia por represión y maltrato laboral.

Militantes del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) de los Estados de Guerrero, Michoacán, Tabasco y Tamaulipas, mantienen un plantón en la calle Chihuahua No. 216, Col. Roma Norte, para manifestarse en contra de la imposición de candidatos y la renuncia del presidente del CEN de MORENA.

Miguel Hidalgo

Víctimas de Desplazamiento de la Región Triqui, Tierra Blanca Cópala, San Juan Cópala y San Miguel Cópala están instaladas en la Casa de Representación del Estado de Oaxaca, en la calle Shakespeare No. 68, Col. Anzures por el incumplimiento al apoyo para el reingreso a su comunidad con las garantías acordadas.

Álvaro Obregón

Mujeres Mazatecas de Oaxaca tienen un plantón en el Consejo de la Judicatura Federal, ubicado en la Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. Tizapán San Ángel, para solicitar la liberación de 7 presos.

Benito Juárez

La Comunidad Indígena Otomí CDMX y Comunidad de Indígenas Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) mantiene un plantón en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ubicado en la Av. México-Coyoacán No. 343, Col. Xoco, en apoyo a los pueblos indígenas y por el desalojo de los predios Roma No. 18, Guanajuato No. 200 y Zacatecas No. 7.

