Marchas HOY 20 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 20 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 1 rodada ciclista, 1 rodada de autos, 1 rodada en patines y 19 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

16:00 Horas. El Frente Incluyente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrarán en la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en Calzada Legaría y Av. Casa de la Moneda, Col. Irrigación.

Rodadas motociclistas

Gustavo A. Madero

20:30 Horas. Crazy Stunts rodarán de:

Centro Comercial en Constitución de la República No. 221 , Col. Pradera 1ª. Sección, alcaldía Gustavo A. Madero.

, Col. Pradera 1ª. Sección, alcaldía Gustavo A. Madero. Av. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, Col. Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

A un destino por definir.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

20:40 Horas. Freebikes rodarán del Parque Revolución, en Clavelinas y Juan Sarabia sin número, Col. Nueva Santa María.

A un destino por definir.

Rodadas de autos

Venustiano Carranza

20:00 Horas. La Unión de Club Zona Oriente rodará de Prepa 7, Ezequiel A. Chávez, en Calzada de la Viga No. 54, Col. Merced Balbuena.

A un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 20 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

