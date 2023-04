Marchas y Bloqueos Hoy, 21 de Abril de 2023 en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el día de hoy, viernes 21 de abril de 2023, en la Ciudad de México (CDMX) se tienen previstas 4 marchas y 15 concentraciones sociales en varias alcaldías de la capital.

A continuación te compartiremos donde se llevarán a cabo las movilizaciones más importantes de acuerdo con la agenda de la SSC, a fin de que puedas prever tus traslados.

Marchas

Cuauhtémoc

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) realizará una marcha a las 10:00 horas que partirá del Monumento a Cuauhtémoc, ubicado en Av. Insurgentes Sur y Av. Paseo de la Reforma, Col. Juárez a la Sede de la alcaldía Cuauhtémoc.

La posible ruta que seguirán será: Av. Paseo de la Reforma-Av. Insurgentes Norte-Av. México Tenochtitlán-Buenavista-Mina-Juan Aldama.

La Organización de Profesores de Educación Básica de la Ciudad de México realizará una marcha a las 16:00 horas que partirá de la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos, ubicada en Av. Isabel La Católica No. 165, Col. Centro a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en Fray Servando Teresa de Mier No. 81, Col. Centro Histórico y Donceles No. 100, Col. Centro Histórico; a la Sede de la Sección IX de la CNTE, ubicada en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro; al Zócalo de la Ciudad de México y a la Sede de la Sección 9 Democrática del SNTE, ubicada en Av. San Antonio Abad No. 197, Col. Obrera.

Las posibles rutas serán: Av. Isabel La Católica-Av. Fray Servando Teresa de Mier Posible-Av. Isabel la Católica-Donceles-República de Argentina-República de Venezuela-Belisario Domínguez-Ignacio Allende-Av. 5 de Mayo-Plaza de la Constitución- 5 de Febrero-José T. Cuellar-Av. San Antonio Abad.

El grupo "Colectivas Feministas Independientes" realizará una marcha en punto de las 15:00 horas que partirá del Monumento a la Revolución al Zócalo de la CDMX, en apoyo a las víctimas de feminicidio y violencia en México.

La posible ruta será Av. de la República-Av. Paseo de la Reforma-Av. Juárez-Eje Central Lázaro Cárdenas-Av. 5 de Mayo-Plaza de la Constitución.

Los Trabajadoras de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI's) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizarán una marcha a las 9:00 horas que partirá del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

La posible ruta será: Av. de la República-Av. Paseo de la Reforma-Av. Bucareli.

Concentraciones

Cuauhtémoc

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se reunirá a las 10:00 horas en la Sede del SME, ubicada en Av. Insurgentes Norte No. 98, Col. Tabacalera.

Taxistas del Grupo “Guerreros” se reunirán a las 6:00 horas en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), ubicada en Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc.

Es importante tener en cuenta que no se descarta que realicen la afectación de diversas vialidades de la CDMX; así como que se trasladen en caravana hacia otras dependencias del gobierno local.

La Alianza Nacional Telefonista (ANT) se reunirá a las 11:00 horas en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), ubicado en Río Neva No. 16, Col. Renacimiento,.

Iztapalapa

La Asamblea General de Estudiantes del Plantel Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se reunirá a las 12:00 horas en el plantel Iztapalapa de la UAM, ubicado en Av. San Rafael Atlixco No. 186,Col. Leyes de Reforma 1ª Sección.

Coyoacán

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) se reunirá a las 8:30 horas en las comisiones mixtas del STUNAM, ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

Estudiantes y Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se reunirán durante el día en la Facultad de Filosofía, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Interior, Ciudad Universitaria.

