Marchas HOY 21 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 21 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 15 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 11 rodadas ciclistas y 22 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Concentraciones

Xochimilco

10:30 Horas. El Colectivo ‘Defendamos el Museo Dolores Olmedo’ se concentrará en la Rotonda de los Personajes Ilustres de Xochimilco en Av. Guadalupe I. Ramírez No. 38, Col. San Antonio, en un acto simbólico en el que declararán al ‘Museo Dolores Olmedo’, patrimonio histórico y cultural de Xochimilco.

Cuauhtémoc

11:00 Horas. La Asociación de Cubanos Residentes en México ‘José Martí’, A.C. se reunirá en el Zócalo en la campaña de acopio en solidaridad con el pueblo cubano, así como para protestar en contra de la agudización de la crisis en Cuba.

Cuauhtémoc

11:00 Horas. La Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México se concentrará en el Zócalo, en el marco de la jornada nacional e internacional “Justicia para Samir y la autodeterminación de los pueblos” y en conmemoración de los 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena.

Rodadas motociclistas

Venustiano Carranza

20:00 Horas. Jales Tepito Morelos rodarán de Parque Calles-Campos de Béisbol, en Platino No. 213, Col. Valle Gómez con destino al Centro de Coyoacán en una rodada de convivencia.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 21 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

