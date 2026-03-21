Marchas HOY 21 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 21 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 15 concentraciones, 7 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 31 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

11:00 Horas. El Movimiento ‘Feministas Abolicionistas’ marchará del Monumento a la Revolución con destino a Av. Juárez No. 14, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres se concentrará en la Federación Democrática de Sindicatos en Ignacio L. Vallarta No. 21, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

09:15 Horas. Ciclistas rodarán de la Plaza Tlaxcoaque, en Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro con destino a El Colegio Nacional, en Donceles No. 104, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas en patines

Azcapotzalco

15:00 Horas. Rodarán de la estación del Metrobús El Rosario, en Cultura Norte, Col. El Rosario a un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 21 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ