Marchas Hoy 22 de Mayo de 2024 en CDMX: Bloqueos y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 22 de mayo.

Las autoridades capitalinas informaron que se esperan tres marchas, 16 concentraciones y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Álvaro Obregón

12:00 horas: Marcha Interuniversitaria '¡Fuera Porros!' a cargo de la comunidad Estudiantil de la UNAM saldrá del Parque de la Bombilla, en Av. de la Paz y Av. Insurgentes Sur, Col. Chimalistac a la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, en Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar s/n., CU, en protesta por el ataque porril ocurrido el pasado 8 de mayo en el CCH Naucalpan; así como para exigir seguridad integral dentro y fuera del plantel, la destitución de autoridades y la erradicación de grupos porriles dentro de la institución educativa.

Cuauhtémoc

08:50 horas: Organización de Profesores de Educación Básica (OPEB) de la Ciudad de México marcharán de la estación del Metro San Antonio Abad, a la Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, en Av. San Antonio Abad No. 197, Col. Tránsito, para solicitar incremento salarial, defensoría legal al magisterio, revalorización a los docentes y mejoras en sus condiciones laborales.

09:00 horas: Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública, A.C. saldrá del Hemiciclo a Juárez a lugar por definir para encabezar '¡Luchando en Defensa de Nuestros Derechos!', y solicitar aumento en los préstamos, personal activo, becas, vivienda y retiro voluntario.

Concentraciones

Cuauhtémoc

07:00 horas: Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en Av. José María Pino Suarez No. 2, Col. Centro Histórico; al Poder Judicial de la Ciudad de México, en Dr. José María Vértiz No. 211, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc; y al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) Bucareli No. 22 y 24, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, para llevar a cabo un paro laboral indefinido, exigiendo un aumento salarial del 10 %.

09:00 horas: integrantes de la CNTE se darán cita en la Dirección General del ISSSTE, en Jesús García Corona No. 140, Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc, para exigir una mejora sustancial de los servicios médicos para los trabajadores de la educación.

Tlalpan

07:00 horas: Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) acudirá al edificio Ajusco, en carretera Picacho-Ajusco No. 170 y 200, Col. Jardines de la Montaña, para llevar a cabo un paro laboral indefinido, exigiendo un aumento salarial del 10 %.

lztapalapa

11:00 horas: Nos Necesitamos Juntas México, A. C. acudirá a los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, para exigir justicia para víctima de feminicidio y sentencia ejemplar para el presunto responsable.

Para conocer la información completa publicada por la SSC acerca de las actividades previstas para este 22 de mayo, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

