Marchas HOY 23 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 23 de diciembre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 4 concentraciones y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Milpa Alta

09:00 Horas. La Colectiva ‘Mercaditas Autónomas Momoxcas’ se concentrarán en la explanada de la alcaldía Milpa Alta.

En la Mercadita Feminista, como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses.

Cuauhtémoc

10:00 Horas. El Frente Nacional por las 40 Horas se reunirá en el Plantón de Familias Desalojadas del Edificio de República de Cuba 11, en República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico.

Impartirán asesorías legales gratuitas, con los temas relacionados al derecho a la vivienda, personas en riesgo de desalojo y predios irregulares.

Cuauhtémoc

11:00 Horas. El Colectivo Tadeo se concentrará en los Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, en Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores.

Asistirán a la audiencia de investigación complementaria, en el caso de un repartidor atropellado en Santa Fe, en diciembre del 2024.

Cuauhtémoc

16:00 Horas. La Plataforma Común por Palestina se concentrará en el Hemiciclo a Benito Juárez en Av. Juárez No. 50, Col. Centro Histórico.

Llevarán a cabo un evento denominado “Posada contra el Genocidio y la Ocupación en Palestina”, con el objetivo de solidarizarse con el pueblo Palestino en época Navideña.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 23 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ