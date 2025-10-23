Marchas HOY 23 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 23 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 17 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

15:00 Horas. El Movimiento “Recuperemos el Régimen de Jubilaciones y Pensiones” marchará del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino.

Exigen el restablecimiento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, con el fin de garantizar una jubilación más digna.

Concentraciones

Venustiano Carranza

10:30 Horas. La Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia se concentrará en Cámara de Diputados en Emiliano Zapata No. 854, colonia El Parque.

Exigen que se garantice el derecho humano a la energía eléctrica en el artículo 4º de la Constitución.

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Extrabajadores de la Extinta Ruta 100 se reunirán en la Secretaría de Gobierno en una asamblea informativa y recopilación de firmas para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Rodadas ciclistas

Álvaro Obregón

18:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodarán de Insurgentes No. 2342, Interior C, Col. Chimalistac con destino al Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 23 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

LECQ