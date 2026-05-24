Marchas HOY 24 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 24 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 12 concentraciones, una rodada motociclista, 6 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 18 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marcha

Coyoacán

14:00 horas. Aficionados del Club de Futbol Pumas en estación “Copilco” de la Línea 3 del Metro con destino a las astas de Ciudad Universitaria. Actividad en apoyo a la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul.

Concentraciones

Tlalpan

10:00 y 13:00 horas. Liga Cultural Antifascista en explanada de la alcaldía Tlalpan y Museo de Historia de Tlalpan, col. Tlalpan Centro. Jornada cultural “Latinoamérica con Cuba” en defensa de la soberanía cubana y contra el bloqueo a la isla.

Coyoacán

10:00 horas. Actividad “Ocupa Gráffica” en estación “El Vergel” del Tren Ligero, col. Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, Calzada de Tlalpan y Hidalgo. Protesta contra afectaciones del Mundial FIFA 2026 y por demandas sociales y de vivienda.

Cuauhtémoc

12:00 horas. Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, col. San Rafael, Serapio Rendón No. 71. Asamblea informativa para definir acciones por verdad y justicia en el caso Ayotzinapa.

12:00 horas. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, col. Centro Histórico, José María Pino Suárez No. 2. Evento político cultural por los 19 años de la desaparición forzada de integrantes del EPR en Oaxaca.

16:00 horas. Colectiva “Glorieta de las Mujeres que Luchan” en la Glorieta “La Joven de Amajac”, col. Tabacalera, Av. Paseo de la Reforma y Versalles. Evento político cultural contra afectaciones y gentrificación por el Mundial de Futbol 2026.

Video: Familiares Bloquean Congreso de la Unión en Venustiano Carranza CDMX por Mujer Atropellada.

Rodadas ciclistas y motociclistas

09:30 horas. Moto Fiesta Cuautepec en el Monumento a la Revolución con destino a Ciudad Deportiva Carmen Serdán.

05:54 horas. Azcapobike en Parque del Bolsillo, col. Nueva Santa María, Membrillo No. 83, con destino a Papalotla, Estado de México.

06:40 horas. Chintololos Biker's Team en Parque Bicentenario con destino a Presa El Tornillo, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 24 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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