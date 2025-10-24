Marchas HOY 24 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 24 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 16 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 19 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Benito Juárez

09:00 Horas. Usuarios de la Alberca Olímpica “Francisco Márquez” se reunirán en la Alberca Olímpica, en Av. Río Churubusco y Av. División del Norte, Col. Gral. Anaya.

Exigen la reapertura de la Alberca Olímpica.

Coyoacán

11:30 Horas. La Coalición de Universitarias y Universitarios en Pie de Lucha de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrarán en el Auditorio “Justo Sierra” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en una asamblea interuniversitaria en la que se abordarán diversos temas.

Cuauhtémoc

Durante el día. Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, se reunirán en la Secretaría de Gobernación.

Realizarán la entrega de un listado de las escuelas ubicadas en comunidades rurales e indígenas que carecen de personal docente.

Rodadas ciclistas

Azcapotzalco

20:45 Horas. Ciclistas rodarán de Parque Revolución, en Clavelinas y Juan Sarabia sin número, en la colonia Nueva Santa María con destino a una plaza en Av. San Fernando No. 3500, Col. Manantial Peña Pobre, alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 24 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

