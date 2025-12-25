Marchas HOY 25 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 25 de diciembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 2 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Rodadas ciclistas

Álvaro Obregón

07:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodará de una Plaza Comercial en San Jerónimo No. 630-4, Col. Jardines del Pedregal con destino al 4° Dinamo, en el Parque de los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras.

Álvaro Obregón

18:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodará de Insurgentes No. 2342, Interior C, Col. Chimalistac con destino al Centro Histórico de la Ciudad de México.

Culturales

Cuauhtémoc

Durante el día. Verbena Navideña en el Zócalo capitalino, permanecerá hasta el 4 de enero de 2026.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 25 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

