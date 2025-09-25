Marchas HOY 25 de Septiembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 25 de septiembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 15 concentraciones, 1 rodada motociclista y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Iztapalapa

09:00 Horas. Choferes del transporte público de pasajeros de la Calzada Ignacio Zaragoza se reunirán en la estación Acatitla de la Línea A, del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Exigen mayor presencia policial y la implementación de protocolos de seguridad eficaces para proteger a operadores y pasajeros ante la creciente inseguridad que enfrentan diariamente.

Cuauhtémoc

El Colectivo “La Comuna 4:20” se concentrará en:

10:00 Horas . Congreso de la Ciudad de México.

. Congreso de la Ciudad de México. 12:00 Horas. Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y Jardín Luis Pasteur.

Piden lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria ante quienes legislan en la Ciudad de México.

11:00 Horas. Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, se reunirán en la Fiscalía General de la República.

Como parte de la Jornada de Lucha “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”, se realizará un mitin para exigir justicia.

Rodadas motociclistas

Iztapalapa y Cuauhtémoc

Locos por las Motos Ciudad de México rodarán de:

21:00 Horas . Del Parque Iztapasauria.

. Del Parque Iztapasauria. 21:30 Horas . Monumento Cabeza de Juárez.

. Monumento Cabeza de Juárez. 22:00 Horas. De una gasolinera en Calzada de la Viga No. 44, Col. Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc.

A un destino por definir, en una rodada de convivencia.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 25 de septiembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

