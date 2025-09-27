Marchas HOY 27 de Septiembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 27 de septiembre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 5 rodadas ciclistas y 25 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Tlalpan

10:00 Horas. Vecinas y Vecinos de Coapa marcharán de Av. División del Norte y Calzada del Hueso, Col. Ex Ejido Santa Úrsula Coapa, con destino a la Glorieta de Vaqueritos en Anillo Periférico y Prolongación División del Norte, Col. San Bartolo el Chico en rechazo a una ciclovía.

Concentraciones

Cuauhtémoc

12:00 Horas. El Colectivo “La Comuna 4:20” se concentrará en:

Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos

Jardín Luis Pasteur

Glorieta Simón Bolívar

Piden lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria ante quienes legislan en la Ciudad de México

Cuauhtémoc

15:00 Horas. El Frente por la Vivienda Joven se reunirá en Galería “La Resistencia” en República de Cuba No. 34, Col. Centro Histórico, en el 2º Festival político-cultural “Contra los desalojos y la gentrificación”, en defensa del derecho a una vivienda digna en la Ciudad de México.

Rodadas motociclistas

Gustavo A. Madero

19:00 Horas. Jut Biker rodarán de la estación Deportivo Oceanía, Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. 608, Col. San Juan de Aragón II Sección, a un destino por definir en una rodada de convivencia.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 27 de septiembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

