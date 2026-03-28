Marchas HOY 28 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 28 de marzo de 2026.
Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 19 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 2 rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.
Marchas
Cuauhtémoc
09:30 Horas. Apapache Autismo Ciudad de México marchará del Ángel de la Independencia con destino al Monumento a la Revolución.
Cuauhtémoc
El colectivo ‘Fuerza Comunitaria’ marchará de:
11:00 Horas. Ángel de la Independencia con destino al Palacio de Bellas Artes.
Coyoacán
Grupo de aficionados ‘Cielito Lindo’ marchará de:
15:00 Horas. Viaducto Tlalpan No. 3342, Col. Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán con destino al Estadio ‘Banorte’.
Rodadas motociclistas
Xochimilco
The Kings Biker’s rodarán de:
19:00 Horas. Gasolinera ‘La Noria’ CorpoGas en Camino a San Pablo y Camino Real a Xochimilco, Col. La Noria, alcaldía Xochimilco con destino a diferentes Hospitales de la Ciudad de México.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 27 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSCCDMX
