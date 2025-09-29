Las Marchas de este 29 de Septiembre en CDMX; Consulta en qué Vialidades Habrá Movilizaciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la marcha y las concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 29 de septiembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 14 concentraciones, una rodada ciclista y eventos de esparcimiento durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Comunidades de parteras tradicionales y autónomas de México se reunirán en el Monumento a la Revolución con destino por definir.

Se movilizan en contra de la “NOM – 020-SSA2025” en Materia de Atención Materna y Neonatal en México, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Concentraciones

Cuahtémoc

10:00 Horas. Familiares de fotoperiodistas fallecidos en festival de música en el Parque Bicentenario. Se reunirán en Juzgados Penales del Poder Judicial de la CDMX.

11:00 Horas. Comité 68 Prolibertades democráticas. Se reunirán en el Zócalo para detallar sus actividades rumbo a la jornada conmemorativa del 2 de octubre de 1968.

Rodada ciclista

Miguel Hidalgo

21:30 Horas. ‘Fénix Bikers’ rodarán de Plaza Tlaxcoaque, con destino al Kiosco Central, Jardín Plaza Hidalgo, colonia Coyoacán Centro.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 24 de septiembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

