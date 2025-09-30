Marchas HOY 30 de Septiembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 30 de septiembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 13 concentraciones, 1 rodada ciclista y 8 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Álvaro Obregón

07:00 Horas. Pobladores de San Bartolo, Santa Rosa Xochiac y San Mateo, alcaldía Álvaro Obregón se reunirán en el Colegio Británico, A.C. en Desierto de los Leones No. 5578, colonia Cedros.

Realizarán el cierre de vialidades para exigir a las autoridades de la demarcación una solución al problema del tráfico que se genera en las mañanas en calzada Desierto de los Leones, lo anterior derivado a la entrada de alumnos de “El Colegio Británico”.

Coyoacán

10:00 Horas. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrará en la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, en el mitin para entregar el emplazamiento a huelga en exigencia del 20% de aumento salarial.

Cuauhtémoc

12:00 Horas. Las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reunirán en la Coordinación General de Recursos Humanos en Isabel La Católica No. 165, Col. Centro.

Exigen el cumplimiento de los acuerdos firmados con la representación sindical democrática para la solución a sus demandas.

Rodadas ciclistas

Iztacalco

20:30 Horas. Ciclistas rodarán de Parque de las Rosas, en Eje 5 Sur No. 118, Col. Militar Marte con destino al Templo de Nuestra Señora de Covadonga, en Av. Paseo de las Palmas No. 406, Col. Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 30 de septiembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

